Negen bezwaren tegen plan voor groot zonnepark bij Hoogeveen

HOOGEVEEN - De gemeente Hoogeveen heeft tot nog toe negen bezwaren binnengekregen tegen de bouw van een groot, nieuw zonnepark tussen Hoogeveen en Hollandscheveld.

Een ondernemer uit Dedemsvaart wil daar op een terrein van 60 hectare in totaal 200.000 zonnepanelen plaatsen. Het gaat om een gebied aan de Trekgatenweg. Als de bouw doorgaat, worden dankzij het park 18.000 huishoudens van energie voorzien.Over de inhoud van de negen bezwaarschriften kan de gemeente nog niets zeggen. Mensen kunnen tot en met vandaag nog bezwaar indienen tegen de plannen. Daarna gaat de gemeenteraad zich erover buigen."Als dat achter de rug is, heeft de gemeente een beleidskader waaraan de plannen worden getoetst", meldt een woordvoerder van de gemeente.De ondernemer heeft nog geen vergunning aangevraagd voor zijn plannen. "De volgorde is dan ook dat eerst het afwegingskader voor zonne-energie vastgesteld moet worden door de raad en daarna eventuele vergunningsaanvragen in behandeling genomen kunnen worden", aldus de gemeentewoordvoerder.