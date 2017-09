Al 2.000 reacties op enquête over gezonde sportclubs

ASSEN - Ruim 2.000 mensen hebben tot nu toe meegewerkt aan de enquête over gezonde sportclubs. Uit Drenthe zijn tot nu toe bijna 150 reacties binnengekomen.

RTV Drenthe, de NOS en de andere regionale omroepen zijn benieuwd hoe gezond de sportclub in jouw dorp of stad is. Wat wordt er gegeten en gedronken? Wordt er misschien gerookt in de kantine of langs het veld?Deel jouw ervaringen in onze vragenlijst. De enquête kun je hier invullen en staat tot en met zondag online.