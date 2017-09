Drentse militairen in Irak: vooral veel buikpijn bij de medische post

ATRUSH/ASSEN - Het is rustig en koel in een van de permanente gebouwen op het militaire trainingskamp bij Atrush in het noorden van Irak. De ruimte wordt verlicht door blauwige tl-verlichting die af en toe een beetje dimt doordat de generator niet helemaal soepel loopt.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.