Vliegtuigbom in Havelte is tot ontploffing gebracht: 'Dit was een gave knal'

HAVELTE - Een harde klap en een grote zandwolk. In Havelte is kort na twaalf uur de vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog tot ontploffing gebracht.

Eerder vanmorgen haalde de Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) de slagpin uit de 500-ponder, zodat hij niet meer op scherp stond. Daarna is de bom verplaatst naar een open heideveld op het terrein van defensie. Daar is het explosief vervolgens tot ontploffing gebracht.Burgemeester Rikus Jager van Westerveld was ook bij de ontploffing aanwezig. "Dit was een gave knal. Hij was beter te voelen dan de vorige keer dat we een bom tot ontploffing brachten, in 2011", vertelt de burgemeester.De vraag is of er de komende tijd nog vaker grote bommen worden gevonden in Havelte. "De kans dat we hier snel weer staan, is niet uit te sluiten. Soms kan het jaren duren en soms niet", aldus Jager. "Er worden af en toe ook kleinere bommen gevonden. Dan maken we er niet zoveel ophef over."Toch hoopt de burgemeester niet dat bommen, zoals die vandaag tot ontploffing is gebracht, veel vaker worden gevonden. "Dan zijn we alleen maar bezig met bommen en granaten."In het gebied gold een noodverordening van de gemeenten Westerveld en Steenwijkerland. Alleen politie- en brandweermensen en medewerkers van defensie mochten nog in een straal van 1.320 meter rondom de vindplaats van de bom komen.Schaapherder Jelle Kootstra vond de bom afgelopen maandagmiddag aan de Van Helomaweg. Kootstra is fervent verzamelaar van militaire spullen uit de Tweede Wereldoorlog en was aan het zoeken op het defensieterrein in Havelte. Zijn metaaldetector sloeg uit, waarna hij is gaan graven. De bom lag zo'n dertig centimeter onder de grond. Meteen na de vondst waarschuwde de schaapherder het ministerie van Defensie.