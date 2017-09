Verhoor mariniers De Punt afgeschermd

DEN HAAG - Het verhoor van mariniers en commandanten over de bestorming van de gekaapte trein bij De Punt in 1977, wordt afgeschermd. De rechtbank in Den Haag heeft dat in een tussenvonnis bepaald om mogelijke veiligheidsrisico’s tegen te gaan en hun persoonlijke levenssfeer te beschermen.

De mariniers en commandanten die deelnamen aan de bestorming worden tijdens het getuigenverhoor niet gevraagd naar hun naam, woonplaats, leeftijd en beroep, terwijl dit normaal wel gebeurt.De identiteit van de getuigen wordt genoteerd aan de hand hun identiteitsbewijzen, waarna deze gegevens in een kluis in het Haagse Paleis van Justitie worden opgeslagen.Ook zullen de getuigen alleen voor de rechtbank te zien zijn en niet voor de partijen of hun advocaten. Dat betekent volgens de rechtbank weliswaar dat de advocaten de non-verbale communicatie van de getuigen niet zelf kunnen zien, maar de rechtbank vindt het belangrijker de mariniers en hun commandanten te beschermen. Van de getuigen die dat willen, wordt de stem tijdens het verhoor vervormd.Advocaat Liesbeth Zegveld van de eisers, nabestaanden van de Zuid-Molukse kapers, krijgt de namen van de mariniers en commandanten overigens wel, maar mag die niet doorspelen aan derden. Ook oordeelt de rechtbank dat de getuigen mogen worden ondervraagd over een mondelinge geweldsinstructie die ze zouden hebben gekregen.Zegveld had ook gevraagd om autopsiefoto’s, maar dat wijst de rechtbank af, omdat die foto’s geen toegevoegde waarde zouden hebben. Verder wilde Zegveld dat het Nederlands Forensisch Instituut kogelbaandiagrammen zou maken, maar ook daar gaat de rechtbank niet in mee.De Nederlandse staat is tevreden met het tussenvonnis. "Met deze uitspraak is de anonimiteit van de mariniers gegarandeerd en dat vindt de Staat belangrijk.’’De afgelopen jaren is veel te doen geweest over de beëindiging van de treinkaping in juni 1977. Volgens nabestaanden heeft de staat opdracht gegeven de kapers Max Papilaja en Hansina Uktolseja dood te schieten. Dat zou zijn gebeurd tijdens een informele geweldsinstructie, waarvan geen schriftelijke verslagen zijn.De nabestaanden hebben bij de Haagse rechtbank afgedwongen dat er meer onderzoek wordt gedaan na wat er nu precies is gebeurd bij de beëindiging van de kaping, waarbij zes van de negen Molukse kapers en twee gijzelaars omkwamen.De rechtbank in Den Haag bepaalde eerder deze week dat advocaat Geert-Jan Knoops de mariniers man bijstaan. Daar had Liesbeth Zegveld, die nabestaanden van omgekomen Molukse kapers bijstaat, bezwaar tegen gemaakt. Zij gaat de mariniers horen.