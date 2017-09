Geen contractverlenging Berden de Vries bij Roompot na pechseizoen

Berden de Vries (foto: Karin Mulder/RTV Drenthe)

WIELRENNEN - Twaalf keer ging hij onderuit dit seizoen. Maar bij Roompot - Nederlandse Loterij hebben ze daar geen boodschap aan. Het contract van wielrenner Berden de Vries (28) uit Gieterveen wordt, na drie seizoenen, niet meer verlengd.

Geschreven door Karin Mulder

"Ik voelde het al wel een beetje aankomen", laat De Vries weten. "Tijdens het NK merkte ik al dat de ploeg weinig vertrouwen in me had. Dat voel je als renner. Ook werd ik de laatste tijd opgesteld in koersen die niet echt bij me passen. Dat is een slecht voorteken."



De voormalig winnaar van Olympia's Tour heeft nog geen nieuwe ploeg, maar wil wel graag verder als prof. "Na zo'n seizoen vol pech wil ik niet stoppen met fietsen. Daar zou ik een slecht gevoel aan overhouden."



En nu...?

Ondanks de vele valpartijen van afgelopen seizoen werd De Vries nog tweede in de slotrit van de Vierdaagse van Duinkerke. Afgelopen week op de Muur van Geraardsbergen, tijdens de 100e editie van de Stadsprijs, stond hij ook op het podium en werd hij derde.



"Ik wil graag als prof verder. Ik heb vorig seizoen goed gereden. Dat kreeg ik toen ook te horen van de ploeg. Nu heb ik nog niks gehoord. Via m'n manager weet ik dat m'n contract niet verlengd wordt. Dat is jammer. Ik wil de ploeg wel edanken voor de kansen die ik de afgelopen drie jaren gehad heb. En ik wil vooral verder", besluit De Vries.