Rijkswaterstaat: Probeer spits tijdens werkzaamheden A28 te vermijden

DE PUNT - Voor de derde dag op rij liep het verkeer op de A28 bij De Punt vanochtend vast in de richting van Groningen.

De files hebben te maken met de werkzaamheden die Rijkswaterstaat uitvoert aan de snelweg. De weg wordt onder meer van een nieuwe laag asfalt voorzien."Normaal zie je de files pas ontstaan bij Groningen-Zuid. We zijn nu bij De Punt bezig en dan zie je dat er een soort flessenhals ontstaat. De file verplaatst zich dus", vertelt Hermien Schaap van Rijkswaterstaat."Nu zijn ook de vakanties afgelopen en het is slecht weer. Daardoor gaan mensen in de spits juist stapvoets rijden, terwijl je in principe 70 kilometer per uur mag. Het is dus een combinatie van factoren waardoor die file ontstaat", aldus Schaap.De huidige werkzaamheden bij De Punt duren nog tot 18 september. Vervolgens wordt er nog tot 3 oktober doorgewerkt op de A28, maar die werkzaamheden zullen minder overlast veroorzaken voor het verkeer. De grootste werkzaamheden, tussen Haren en Groningen, zitten er inmiddels op; die heeft Rijkswaterstaat expres in de afgelopen vakantieperiode uitgevoerd.Schaap adviseert weggebruikers de spits te mijden, als dat mogelijk is. "Probeer zoveel mogelijk buiten de spits gebruik te maken van de weg, als je bijvoorbeeld niet per se om negen uur hoeft te beginnen. Het is nog even afzien, zeker met slecht weer kan het allemaal wat langer duren."