Bezwaar Assen tegen ijsbaanbesluit afgewezen

ASSEN - Gedeputeerde Staten heeft het bezwaar van de gemeente Assen en Koenen Bouw over de afwijzing van de aanvraag voor 5 miljoen subsidie voor de bouw van Ice World niet ontvankelijk verklaard.

Assen en Koenen Bouw hadden de 5 miljoen subsidie willen gebruiken voor de aanleg van een kunstijsbaan als onderdeel van in Ice World. Uiteindelijk besloot Provinciale Staten de subsidie aan het ijsbaanplan van Hoogeveen te geven. Op een plan van Assen dat wel voldeed, wilde de provincie niet meer wachten.De onafhankelijke Commissie Rechtsbescherming heeft het bezwaar van Assen en Koenen beoordeeld. Het plan voor een ijsbaan is onvoldoende robust . Er wordt onder andere getwijfeld aan de haalbaarheid van de hoge bouwkosten, of er wel voldoende financiers zullen komen voor Ice World en of de geschatte bezoekersaantallen wel reëel zijn.Gedeputeerde Staten neemt het advies van de Commissie Rechtsbescherming over en wijst daarmee het bezwaar van Assen en Koenen Bouw af. Of Koenen en Assen nog tegen de afwijzing in beroep gaan, is niet bekend.Een woordvoerder van de gemeente Assen laat weten teleurgesteld te zijn. "Maar we richten al onze energie op het realiseren van de plannen zoals die door VolkerWessels zijn ontwikkeld."Er loopt nog een bezwaarprocedure van Koenen Bouw en de gemeente Assen over het verstrekken van de subsidie aan Hoogeveen. De hele procedure ontaardde volgens velen in een ijsbaansoap