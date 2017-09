Olympia's Tour schrapt Drentse keienstroken

De keienstroken in de Ronde van Drenthe (foto: archief RTV Drenthe)

WIELRENNEN - De renners van Olympia's Tour hoeven vandaag alleen over de keien bij de Steenhopenweg bij Borger. De andere keienstroken tussen Buinen en Exloo zijn vanmorgen nog uit het parcours gehaald.

Geschreven door Karin Mulder

"We nemen anders teveel risico nu het nat en glad is. De buitenlanders zijn er bang voor. En het klassement kan hierdoor zomaar op de eerste dag al beslist worden en dat wil je niet", verklaart Rondhuis.



De tweeling Rik en Niels Goeree uit Borger zijn er niet blij mee. "Ik denk dat dat voor de buitenlanders niet zo'n probleem moet zijn. Na de tijdrit van gisteren staan ze allemaal voorin het klassement", zegt Niels. Patrick van der Duin uit Nieuw Roden is nog meer uitgesproken. "Ik vind dat echt niet kunnen. Als je een parcours maakt is dat voor alle weertypes. Het lijkt me dat iedereen er gewoon overheen kan. "



Start en finish in Assen

Vandaag rijdt het peloton de eerste van in totaal vijf etappes. De start was vanmorgen bij het Dr Nassau College in Assen. De finish wordt na ruim 130 kilometer koers, rond 15.15 uur verwacht bij de wielerbaan op sportpark Stadsbroek in Assen.



Morgen rijdt het peloton opnieuw door Drenthe. De start is om 12.00 uur in Uffelte, de finish rond 15.00 uur in Vledder.