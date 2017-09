Drentse Ambassade: laat je eens effe mooi zien

ASSEN/DEN HAAG - 'Laat je eens effe mooi zien.' Dat is volgens waarnemend commissaris van de koning Jozias van Aartsen in één zin het doel van de Drentse Ambassade in Den Haag.

13 tot 19 september vestigt de provincie een tijdelijke ambassade in Nieuwspoort , naast het regeringscentrum. De provincie Drenthe wil een week lang haar parels promoten en dat zijn er meer dan rust, ruimte en geweldige vrije-tijds-economie volgens het college van Gedeputeerde Staten en commissaris Van Aartsen. 'We willen laten zien wat ze over Drenthe in het westen niet weten.'Drenthe wil graag haar innovatieve en duurzame landbouw promoten. Volgens gedeputeerde Henk Jumelet loopt Drenthe daarin voorop. "We moeten in Den Haag laten zien hoe we productie verduurzamen en gezond voedsel produceren." Over dat voedsel wordt niet alleen gepraat, op de Drentse Markt op zaterdag 16 september en in diverse Haagse restaurants is het de hele week ook te proeven.In een politieke bijeenkomst wil Drenthe de toekomst van het landbouwbeleid verkennen met bijdragen van onder meer oud-minister van Landbouw Cees Veerman en oud-minister van Landbouw en commissaris van de koning in Drenthe Jozias van Aartsen. Ook Drentse boeren doen mee aan de discussie.Ook in duurzame en groene economie wil Drenthe voorop lopen. Gedeputeerde Tjisse Stelpstra: "Drentse bedrijven en onderwijsinstellingen lopen al voorop in de ontwikkelingen op het gebied van biobased economy. In een bijeenkomst discussiëren we over kansen en bedreigingen in de overgang naar een groenere en schonere economie." Hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans doet mee aan de discussie.Ander speerpunt: nieuwe duurzame energie en energielandschappen. Denk daarbij niet alleen aan windmolens, maar ook aan zonneparken, aardwarmte en biogas. Maar volgens gedeputeerde Tjisse Stelpstra moet Den Haag ook meer rekening houden met de gevolgen voor het landschap bij nieuwe vormen van energiewinning.Stelpstra doelt daarmee bijvoorbeeld op het moeizame proces van de realisatie van grote windmolenparken, waarover niet de provincie maar uiteindelijk het Rijk de zeggenschap heeft en waartegen veel protest is. Eén van de architecten van het huidige kabinet die die windmolenparken bedacht is PvdA'er Diederik Samson, hij komt mee discussiëren.Volgens gedeputeerde Henk Brink slibt de Randstad steeds meer dicht. Ook daar liggen volgens hem kansen, in het noorden is nog voldoende ruimte voor werk en wonen. Op de Drentse ambassade is er ook aandacht voor de relatie Drenthe - Duitsland en de uitwisseling van arbeid over de grens. Grensoverschrijdend schrijver Tommy Wieringa levert een bijdrage aan de discussie.Ook is er aandacht voor de regionale journalistiek. De provincie Drenthe organiseert samen met RTV Drenthe en Perscentrum Nieuwspoort een bijeenkomst over ‘De geloofwaardigheid van de journalistiek’. Iedereen is online, iedereen bepaalt zelf wanneer en hoe nieuws wordt geconsumeerd, steeds meer nieuws wordt geconsumeerd via Facebook en Google. Fake News, daar hadden we tien jaar geleden nog niet van gehoord, althans niet op deze schaal. Het onderscheiden van echt nieuws wordt steeds ingewikkelder. Wat betekent dit voor de journalistiek?Hoofdspreker van deze bijeenkomst is Joris Luyendijk (journalist/publicist). Aansluitend is er onder leiding van Dink Binnendijk (hoofdredacteur/directeur RTV Drenthe) een paneldiscussie met Joris Luyendijk, Marc Veeningen (hoofdredacteur Omroep Gelderland), Hans Nijenhuis (hoofdredacteur AD) en Bert Huisjes (directeur/hoofdredacteur WNL).Meer over de Drentse Ambassade lees je hier Jozias van Aartsen weet als geen ander hoe het werkt in Den Haag: "We gaan er niet heen met de gedachte we gaan nu dit of dat binnen halen. Zo werkt dat niet. Bovendien zijn alle ogen nu gericht op de formatie van het nieuwe kabinet. Maar we gaan wel laten zien wat er allemaal in Drenthe kan."Alle gedeputeerden en de commissaris zijn de hele week de gastheren ofwel de ambassadeurs in de Drentse Ambassade. Daarbij worden ze ondersteund door tal van "Drentse" exportproducten zoals de bands Tangarine, de Pauperband (Pauperparadijs) en het Noordpoolorkest. Dichter Levi Weemoed zal de Drentse Ambassade openen.