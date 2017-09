Kledingbank Drenthe in Hoogeveen verhuist naar nieuw onderkomen

Nieuwe locatie van Kledingbank Drenthe wordt aangekleed. (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

HOOGEVEEN - Kledingbank Drenthe heeft na lang zoeken een nieuwe plek gevonden. Begin oktober opent de kledingbank opnieuw zijn deuren in een pand aan de Fabrieksweg in Hoogeveen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Lange tijd was het lot van de kledingbank onzeker. Het oude pand waar de organisatie in zat, werd door de eigenaar verkocht waardoor Kledingbank Drenthe noodgedwongen moest verhuizen. Bijna zes jaar verbleef de organisatie in het voormalige belastingkantoor in Hoogeveen en hoefde er geen huur te betalen.



Verhuizing

De verhuizing gaat deze week toch echt gebeuren. Vijftien september moet het oude kantoor leeg zijn. De vrijwilligers zijn de komende weken met man en macht bezig om de kleding uit te zoeken en op maat te leggen.



Vrijwilliger Marrie Oelen was in het begin bang dat het gebouw te klein was. "Ik schrok wel van de locatie, maar nu ik hier eenmaal ben zie ik dat het past. Het is best wel een grote winkel." Toen het er naar uitzag dat Kledingbank Drenthe de deuren ging sluiten, betreurde Oelen dat: "Ik was heel verdrietig, zes jaar werk in één keer weg. Gelukkig hebben we nu toch nog een locatie gevonden."



Belangrijk

Ongeveer vierhonderd gezinnen maken regelmatig gebruik van Kledingbank Drenthe. Volgens bestuurslid Henk Udens is het daarom belangrijk dat de kledingbank blijft bestaan. Bovendien is het ook goed voor de vrijwilligers. "Het zijn mensen die elkaar nooit kenden. Nu werken ze samen en zijn ze vriendinnen voor het leven geworden", aldus Uding.