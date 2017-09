Wilhelmina Ziekenhuis Assen krijgt extra bestuurder

Suzanne Kruizinga (foto: WZA)

ASSEN - Het Wilhelmina Ziekenhuis in Assen krijgt er nog een bestuurder bij. Bestuursvoorzitter Boudewijn Ponsioen krijgt vanaf november versterking van Suzanne Kruizinga.

De 44-jarige Kruizinga begon haar loopbaan als arts-assistent. Op dit moment is ze bestuurslid bij CNV Zorg en Welzijn.



Met de komst van Kruizinga zitten er voortaan twee mensen in de raad van bestuur. “Het besluit om naast de voorzitter een lid raad van bestuur te benoemen heeft alles te maken met de interne en externe ontwikkelingen in de zorg,” zegt Eduard Klasen van de raad van toezicht.



“De wereld om ons heen wordt steeds complexer. Door de toenemende complexiteit wordt de belasting voor één bestuurslid te zwaar.”