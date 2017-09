Ex-raadslid Groenlinks uit Emmen moet Staat 18.000 euro terugbetalen

LEEUWARDEN - Voormalig GroenLinks-raadslid Jan Dijkgraaf uit Emmen moet 18.000 euro aan de Staat betalen. Dat heeft het hof in Leeuwarden beslist.

In januari 2015 werd Dijkgraaf veroordeeld tot een werkstraf van 180 uur en een voorwaardelijke celstraf van twee maanden. Hij kreeg de straf, omdat hij in totaal 61.000 euro verduisterde in de periode van maart 2009 en maart 2012.Als penningmeester van de Nederlandse Vereniging voor Raadsleden (Raadslid.Nu) en als raadslid voor Groenlinks in Emmen maakte de man geld over naar zijn eigen rekening.Dijkgraaf is bezig de gemaakte schulden af te betalen. De rechtbank in Assen vond dat Dijkgraaf 18.000 euro aan dit vergrijp had overgehouden en daarom moest hij dit bedrag aan de Staat betalen.Hiertegen ging Dijkgraaf in hoger beroep. Hij vond dit onredelijk en kon dit bedrag met zijn uitkering ook niet betalen, zei hij. Toch oordeelt ook het Hof dat Dijkgraaf de 18.000 euro moet terugbetalen.