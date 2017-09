Drents succes in Olympia's Tour: Patrick van der Duin wint in Assen

WIELRENNEN - Patrick van der Duin uit Nieuw-Roden heeft de tweede etappe van Olympia's Tour gewonnen. De finish was op de wielerbaan op sportpark Stadsbroek in Assen.

De renner van Baby-Dump Cyclingteam was in de sprint van een groep van twaalf renners te sterk voor Pascal Eenkhoorn en Marten Kooistra.Van der Duin haalde met de overwinning revanche op gisteren. Tijdens de tijdrit schoot zijn achterwiel uit zijn fiets en onderweg kreeg hij te maken met meer pech. Van der Duin startte vandaag daardoor als nummer laatst van het klassement.Op nagenoeg hetzelfde parkoers greep hij in mei naast de zege in de Dorpenomloop door Drenthe. Toen werd hij in de sprint geklopt door Johim Ariesen.De koers vandaag was 5 kilometer korter dan gepland, vanwege het weglaten van twee keienstroken tussen Buinen en Exloo en net voor de finish in Assen. "We nemen anders teveel risico nu het nat en glad is. De buitenlanders zijn er bang voor. En het klassement kan hierdoor zomaar op de eerste dag al beslist worden en dat wil je niet", verklaarde Rondhuis vanochtend.Winnaar Van der Duin was vanochtend uitgesproken over de beslissing van de organisatie. "Ik vind dat echt niet kunnen. Als je een parcours maakt is dat voor alle weertypes. Het lijkt me dat iedereen er gewoon overheen kan."Morgen rijdt het peloton opnieuw door Drenthe. De start is om 12.00 uur in Uffelte, de finish rond 15.00 uur in Vledder.