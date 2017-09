Hoogeveens bedrijf bedenkt manier om groen gas 'schoon' uit mest te halen

Er komen waarschijnlijk fabrieken in Drenthe waar mest wordt omgezet in groen gas, zonder dat er afval of CO2-uitstoot overblijft (foto: Pixabay.com)

ASSEN/HOOGEVEEN - Er komen op twee plekken in Drenthe fabrieken waar mest omgezet kan worden in groen gas, zonder dat er nog afval of CO2-uitstoot overblijft. Althans als proefnemingen slagen.

Geschreven door Serge Vinkenvleugel

De provincie Drenthe gaat met een kleine twee ton onderzoek steunen naar deze nieuwe groene manier van gaswinnen.



Vervangend gas zonder afval

Het Hoogeveense bedrijf Stercore heeft een vergassingsprocede ontwikkeld, waarbij zonder uitstoot of afval, dierlijke mest om is te zetten in groen gas en koolstof. Het gas is van aardgaskwaliteit.



Van het koolstof kan bijvoorbeeld weer kunstmest en bodemverbeteraars worden gemaakt. Het bedrijf gaat de haalbaarheid van de nieuwe gaswinningstechniek verder onderzoeken. Daarna wordt duidelijk of Stercore de fabrieken op het Emtec-terrein in Emmen en in de gemeente Westerveld gaat bouwen.



De eerste fabriek zal er op z'n vroegst in 2019 staan. Er kan jaarlijks 15 miljoen kuub groen gas per fabriek worden geproduceerd. Dat is samen genoeg om 20.000 huishoudens van gas te voorzien. De twee fabrieken zijn goed voor 35 tot 40 nieuwe banen.



Helemaal circulair groen gas

De provincie Drenthe verwacht veel van de proef en steunt het onderzoek, omdat het past in het beleid om schone en duurzame energiebronnen te zoeken die fossiele brandstoffen kunnen vervangen. Bovendien past de productiemethode, waarbij het koolstof geen afval is maar een nieuw product, in het beleid om economie circulair te maken.