Leerlingen praktijkschool Emmen beheren theehuis in oude dierentuin

Kris Gepken bedient in het theehuis (foto: Steven Stegen / RTV Drenthe)

EMMEN - De officiële opening laat nog even op zich wachten, maar de deuren van een nieuw theehuis in het voormalige Safarirestaurant van de oude dierentuin zijn geopend. Het Engelse theehuis wordt gerund door leerlingen van praktijkschool Pro Emmen.

Geschreven door Steven Stegen

De plannen voor het theehuis in het Mensenpark dateren al van twee jaar geleden, zo vertelt Elles Schut. Zij heeft samen met Lammie de Vries en praktijkschool Pro Emmen het initiatief genomen.



Beschermde werkplekken

“Het voorziet echt in een behoefte. Hier kunnen jonge mensen die net de praktijkschool hebben afgerond echte praktijkervaring opdoen, met echte klanten. Aan dat soort beschermde werkplekken is grote behoefte”, aldus Schut.



Doorstromen

Tien jongeren van 17 en 18 jaar werken in de keuken en in de bediening en leren daar veel van. “Hoe ga je om met klanten? Wat vraag je? Hoe reken je af? We verwachten dat de jongeren kunnen doorstromen naar andere banen als ze hier een tijdje hebben gewerkt.”



Eén van die jongeren is Kris Gepken. Ze draagt een stijlvolle zwarte outfit en een keurig wit schort. “Tja, ik dacht dat we een mooi T-shirt zouden krijgen of zo, dit had ik niet verwacht, maar het is heel mooi. Het is erg leuk hier. Ik hoop hier veel te leren en mezelf te kunnen zijn.”