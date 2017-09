Dagboek uit Irak: bam, bam, bam, oefenen met knalpatronen

ERBIL/ASSEN - Op een zandweg tussen de heuvels in Noord-Irak loopt een groep Koerdische strijders. Plotseling klinkt vanuit de hoogte een schot. "Bam, bam, bam", roepen de mannen terwijl ze hun wapen richten op de plaats waar het schot vandaan kwam.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

How are you today? Medewerker Kamp Stephan