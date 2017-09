Boswachter Evert Thomas

Evert Thomas komt uit de Randstad, maar Drenthe veroverde zijn hart. Al op jonge leeftijd wist hij wat hij wilde worden: boswachter. Inmiddels beoefend hij al meer dan dertig jaar met plezier zijn droomberoep, waarvan 25 jaar in het Hart van Drenthe.

"Ik was nog maar een joch van acht jaar oud toen ik al wist dat ik boswachter wilde worden. Met mijn vader trok ik vaak de duinen in, waar hij me wees op al dat moois in de natuur. Evert koos ervoor om naar de Middelbare Tuinbouwschool in Frederiksoord te gaan. ‘Al snel werd duidelijk dat mijn toekomst in Drenthe lag. En daar heb ik nooit spijt van gehad."Via de stichting Landschapsbeheer Drenthe kwam hij bij Staatsbosbeheer terecht. "Ik heb elke dag plezier van mijn brede natuurkennis, die ik al op jonge leeftijd heb opgedaan. De grootste uitdaging in mijn werk is de jeugd voor de natuur te interesseren. Dat doe ik via een excursie of door filmpjes, foto’s en verhalen op Facebook en Twitter te plaatsen."Evert woont in een voormalig boswachterswoning van Staatsbosbeheer. Als hij onderweg is heeft hij altijd zijn camera bij zich. "Ik leg leuke beelden vast. Het delen van die natuurbelevenissen geven mij voldoening."Volg Evert via Twitter