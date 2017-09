Boswachter Kees van Son

Kees van Son heeft niet alleen zijn naam, maar ook de voorliefde voor natuur van zijn opa geërfd. Hij is boswachter in het Nationaal Park Drentsche Aa.

“Ik wilde altijd al boswachter worden. Het buiten zijn kreeg ik er met de paplepel ingegoten. Dat heb ik geërfd van mijn opa, ook Kees van Son. Hij was ook een verwoed natuurliefhebber, en viste en jaagde veel in zijn vrije tijd.”Na verschillende opleidingen en een baan als hovenier kwam Kees in 1999 bij Staatsbosbeheer terecht. Hij begon als boswachter in Zuidoost Friesland en ging in Appelscha wonen. Daar woont hij nog steeds.In 2007 kon Kees tijdelijk naar de Drentsche Aa. “Dat beviel me zo goed dat ik mocht blijven. Ik vind Nationaal Park Drentsche Aa een fantastisch gebied. Onder invloed van de mens is er een zeer rijke natuur en een ouderwets landschap ontstaan en bewaard gebleven. Ik wil me samen met de bewoners graag inzetten om dit te beheren en behouden voor de generaties na ons."Volg Kees via Twitter