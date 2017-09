Gewonde bij ongeluk in Veenhuizen

De auto belandde in de sloot (foto: Van Oost Media) De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht (foto: Van Oost Media)

VEENHUIZEN - Op de Laan van Weldadigheid in Veenhuizen is een vrouw gewond geraakt, nadat ze met haar auto in de bermsloot belandde.

De vrouw moest met hulp van de brandweer en ambulancepersoneel uit de auto worden gehaald. Ze is met onbekende verwondingen naar het ziekenhuis gebracht.



Over de oorzaak is nog niets bekend.