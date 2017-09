Zwerfafval is koeiendoder

BEILEN - Koeien die langs de weg grazen lopen een grote kans op maagklachten als gevolg van zwerfafval. Dat zegt dierenarts Bernd Hietberg van de dierenkliniek in Beilen. De kliniek krijgt bijna elke dag een melding van een koe met maagproblemen.

De problemen ontstaan als zwerfafval niet wordt opgemerkt en na het maaien wordt opgenomen in het gemaaide gras. De hakselaar zorgt ervoor dat bijvoorbeeld glas en blik eindigt in scherpe voorwerpen die een koe niet opmerkt bij het eten.Jan Hagting uit Nooitgedacht verliest ieder jaar wel een koe aan zwerfafval. "Voordat ik ga maaien loop ik altijd met een zak om het weiland om alle rommel op te ruimen in, maar uiteindelijk is een gedragsverandering nodig." Het is voor Hagting bijna niet te doen om de bermen rond zijn bedrijf schoon te houden.Dierenarts Hietberg merkt op dat niet alleen koeien hier last van hebben. "Hebben de voorbijgangers dan nooit gedacht aan de andere dieren in de omgeving, zoals herten?"