Assen verliest rechtszaak: toch 1 miljoen naar Rudolphus als voorschot op schade

ASSEN - Assen moet tuincentrum Rudolphus toch één miljoen betalen als voorschot op een schadeclaim van drie miljoen euro. De rechter heeft dat bepaald, na protest van de gemeente tegen een eerder vonnis hierover.

Daarmee wint het tuincentrum aan de Graswijk de zoveelste rechtszaak, in een al zes jaar slepende strijd waarbij het tuincentrum en Assen vechten over een forse vergoeding voor bedrijfsverplaatsing.De tuinmarkt zou bij Assen-Zuid weg moeten, vanwege een nieuw industrieterrein, maar dat plan belandde later weer in de ijskast. Intussen had Rudolphus kosten gemaakt . Hij wil alsnog weg, omdat door een wegomlegging minder verkeer langs zijn tuinmarkt komt.Omdat Rudolphus klem zit, ook financieel, eiste hij in juli een voorschot van de gemeente via de rechter. Die vonniste dat Assen binnen acht dagen met een miljoen euro over de brug moest komen, als voorschot. De tuinmarkt had twee miljoen geëist.Assen vocht de uitspraak meteen aan. De gemeente wil de miljoen niet betalen, zolang er geen hypothecaire zekerheid is voor het tuincentrum. Ze is bang dat een miljoen aan gemeenschapsgeld in rook opgaat, wanneer het tuinbedrijf financieel omvalt en de bank tot executieverkoop overgaat.De rechter vindt dat de gemeente Assen geen onoverkomelijk risico loopt met het uitbetalen van de miljoen als voorschot. Zo is het onroerend goed van Rudolphus bijna getaxeerd op 1,3 miljoen euro, zo stelt de rechter.Wel raadt de rechter beide partijen aan 'om in het gehele geschil er in onderling overleg uit te komen, al dan niet onder leiding van deze rechtbank'.De rechter wijst daarbij op een intentie-overeenkomst uit 2013. Daarin spraken beide partijen af dat ze een onafhankelijke taxatie van de panden en de schade zouden accepteren, ' als bindend advies'. Toen taxateur Riemeijer met een totaalbedrag van 2,6 miljoen euro kwam, accepteerde Assen dat niet De gemeente wil niet verder gaan dan 1,9 miljoen euro, met 800.000 euro voor het onroerend goed en 1,1 miljoen als schadevergoeding. De rechter stelt dat in een rechtszitting in mei bleek dat de gemeente zich niet langer verzet tegen dit taxatierapport.Advocaat Kors van Bladeren van Rudolphus is blij met het vonnis. "Het is toch weer een tik op de vingers van de gemeente. Het wordt tijd dat de Asser politiek, en dan niet alleen de oppositie, nu eindelijk ook eens kiest voor het algemeen belang, en de lange tenen van wethouder Albert Smit maar eens vergeet."Volgens Van Bladeren is het vooral deze wethouder, die tuincentrum Rudolphus weigert tegemoet te komen. "De rechter geeft in het vonnis het advies erbij, om weer in overleg te gaan. Rudolphus en ik willen dat ook. Maar niet eerst weer met ambtenaren, nee, we willen overleg met het college. En dat mag wat mij betreft ook best onder leiding van iemand van de rechtbank, maar dan wel met het taxatierapport van Riemeijer als inzet", aldus Van Bladeren.Wethouder Albert Smit zegt ' natuurlijk in beroep te gaan tegen het vonnis'. "We hebben het over gemeenschapsgeld. En al duurt deze zaak al heel lang, dan nog ga je nog niet zomaar een miljoen betalen." Volgens Smit is het bedrag wat Rudolphus voor zijn panden en als schade wil hebben 'veel te veel'."Die taxatie van Riemeijer is niet reëel, een tweede taxatie die wij lieten doen viel vele malen lager uit. We zijn Rudolphus destijds tegemoet gekomen, door 1,9 miljoen te bieden, inclusief een fors schadebedrag. Dat is toen geweigerd, helaas. En nu zit ik nog steeds met die kwestie die eigenlijk een erfenis uit het verleden is, met toezeggingen van wethouders voor mij", moppert Smit.