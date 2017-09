Historisch boek bevat fouten: lezing op voormalig Kamp Westerbork gaat niet door

HOOGHALEN - Er komt op zondag 24 september in Herinneringscentrum Kamp Westerbork geen ooggetuigenlezing van schrijfster Isabel van Boetzelaer. Er zijn ernstige twijfels over de historische juistheid van haar boek 'Oorlogsouders', een familiegeschiedenis over haar familie in de Tweede Wereldoorlog.

De leiding van Herinneringscentrum Kamp Westerbork heeft besloten om de lezing af te blazen, meldt EenVandaag . "Het door laten gaan van de lezing zou veel emoties oproepen en veel pijn geven. Volgens Herinneringscentrum Kamp Westerbork is hier niemand bij gebaat en is daarom besloten de lezing niet door te laten gaan", laat het herinneringscentrum in een reactie weten.Van Boetzelaer is de dochter van Willem van Boetzelaer en Ingrid von der Recke. Zij beschrijft in Oorlogsouders haar familiegeschiedenis. "In deze familiekroniek blijken echter fouten te zitten. Van Boetzelaer heeft dit erkend en aangegeven nader onderzoek te willen doen. Haar boek is op dit moment dus niet compleet", aldus het herinneringscentrum."Het is het goed om nu tijd te nemen en in een later stadium en op een andere wijze aandacht te besteden aan de uitgebroken discussie", vindt directeur Dirk Mulder van Herinneringscentrum Kamp Westerbork.