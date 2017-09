Groningen Airport Eelde zet eerste stap naar uitbreiding

EELDE - Groningen Airport Eelde heeft een aanpassing van het luchthavenbesluit aangevraagd bij het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Dat is nodig om in de toekomst te kunnen uitbreiden.

Eind vorig jaar besloten de aandeelhouders om flink te investeren in het vliegveld.In het luchthavenbesluit wordt het gebruik van de luchthaven door het vliegverkeer vastgelegd. Ook staan hier de regels en grenswaarden in waaraan de luchthaven zich moet houden. Als eerste stap is nu een Notitie Reikwijdte en Milieu (NRD) ingediend. Daarin staan het toekomstscenario van de luchthaven beschreven en welke stappen nodig zijn om dat te realiseren.Volgens directeur Marco van de Kreeke gaat het om een paar veranderingen. "We hebben nu twee banen, daar halen we er een van uit, die wordt nog maar heel weinig gebruikt. We willen een half uurtje eerder open kunnen, dat is belangrijk om meer hub-verbindingen te krijgen en we willen in incidentele gevallen, denk aan voetbalwedstrijden, ook tussen 23.00 uur en 24.00 uur kunnen vliegen.""Omwonenden zullen wel iets van de veranderingen gaan merken, maar in het gevoel en de beleving zal er niet veel veranderen. Er komt niet meer geluid. Eelde gaat wel groeien, maar het wordt zeker geen hele grote luchthaven waar je om de paar minuten een toestel over je hoofd krijgt. We blijven voor omwonenden dezelfde buur die we vandaag de dag zijn", aldus directeur Van de Kreeke.De NRD staat vanaf vandaag op de website van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Tot 5 oktober kan er bezwaar worden gemaakt. Het vliegveld organiseert op 18 september een informatieavond voor omwonenden.