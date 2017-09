Zuidlaren is trots op zijn zeeheld 'Berend Botje'

ZUIDLAREN - Een eigen tentoonstelling, een biografie en een documentaire. Louis van Heiden, oftewel Berend Botje, kan niet meer stuk in Zuidlaren. De komende weken staat het dorp in het teken van de enige Drentse zeeheld uit onze lange geschiedenis.

Louis van Heiden was niet bepaald een lachebek. Hij woonde met zijn ouders in Huize Laarwoud in Zuidlaren. Zijn vader, Sigismund van Heiden Reinestein, was drost van Drenthe. Zeg maar de commissaris van de koning van nu. Op 9-jarige leeftijd werd Louis in Den Helder afgezet bij de marine om daar carrière te gaan maken.Dat lukte. Na veel omzwervingen kwam hij uiteindelijk in Rusland terecht waar hij bij de Russische marine admiraal was. Van Heiden was betrokken bij de slag om het Griekse Navarino. Daar vaagde hij, samen met Fransen en Engelsen, een enorme Turkse vloot weg. De Grieken herdenken deze zeeslag nog steeds.Maar Louis van Heiden is misschien wel het meest bekend als Berend Botje. Deskundigen denken dat er een link is tussen Van Heiden en het liedje over Berend Botje. Daarom staat Zuidlaren de komende tijd in het teken van hun zeeheld. Zo is er een tentoonstelling, een documentaire en een biografie.Woensdag was de presentatie in de dorpskerk tegenover Huize Laarwoud. Hoogleraar Geschiedenis Hans van Koningsbrugge schreef de biografie. Hij dook in de archieven van de famile Van Heiden in het Drents Archief. In dit archief zitten heel veel brieven die Louis schreef. "Hij was een tikje chagrijnig. Hij had wel doorzettingsvermogen. Hij kon ook wel klagen."Dat Van Heiden in Rusland zo slaagde, is bijzonder. "In de Russische wereld is het moeilijk om te overleven. Het is bijzonder dat hij daar terecht is gekomen en dan ook nog zo'n belangrijke rol in de wereldgeschiedenis heeft gespeeld. Hij was gewoon een beroemdheid."Toch weten we niet zeker of Louis wel de Berend Botje is die wij ons voorstellen. Berend Botje ging wel varen en hij kwam niet meer terug. Maar dat varen deed hij naar Rusland en niet naar Amerika. Volgens hoogleraar Van Koningsbrugge moet er een link zijn. "Niemand weet dat zeker. Er kloppen allerlei dingen aan het liedje. Hij ging uit varen en is niet meer teruggekeerd. Het enige is dat hij niet naar Amerika is gegaan. Dat deed zijn zoon wel. Die kunnen door elkaar gehaald zijn."Louis van Heiden, officieel Lodewijk Sigismund Vincent Gustaaf van Heiden, overleed in 1850 in de stad Tallin in Estland. Hij was in 1832 nog één keer in zijn geboorteplaats Zuidlaren geweest. Hij is ook in Tallin begraven. Van dit graf is niets meer te vinden. Maar zijn geest is er wel en die nemen ze binnenkort figuurlijk mee in een processie van Tallin naar Zuidlaren. In zijn geboortedorp krijgt hij zijn laatste rustplaats.