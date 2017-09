Opnieuw brand in oud fietsenhok Smetanalaan in Assen

ASSEN - In het oude fietsenhok achter de voormalige Atlas-school aan de Smetanalaan in Assen heeft vanavond voor de tweede keer binnen korte tijd brand gewoed.

De brandweer was snel ter plekke en kon voorkomen dat het vuur oversloeg.Gisteravond stond een container met afval in het gebouwtje in brand. De deur van het fietsenhok was toen opengebroken. Politie en brandweer denken in beide gevallen aan brandstichting.Afgelopen zondag woedden er ook al brandjes op verschillende plekken in Assen.