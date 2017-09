Marco van de Kreeke: Den Haag heeft weinig oog voor regionale luchthavens als Eelde

Directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde (foto: archief RTV Drenthe)

EELDE - Groningen Airport Eelde is in Nederland, samen met Maastricht Aachen Airport, relatief klein. De aandacht in de politiek in Den Haag voor deze twee luchthavens is nihil. Alleen de Schiphol Groep telt. En dat moet maar eens veranderen volgens directeur Marco van de Kreeke van de Drentse luchthaven.

Geschreven door Andries Ophof

Vandaag is in de Tweede Kamer een hoorzitting over de toekomst van de luchthavens in Nederland. Daarbij draait het onder meer om het verplaatsen van vakantievluchten naar de nieuwe luchthaven Lelystad Airport. De verplaatsing is nodig om de nationale luchthaven Schiphol meer lucht te geven. Luchtvaartmaatschappijen willen dit niet, maar worden mogelijk gedwongen om te verkassen naar de polder.



Eelde is echt niet ver weg

Volgens directeur Marco van de Kreeke van Groningen Airport Eelde kijkt de overheid met oogkleppen op naar de toekomst van de luchtvaart in Nederland. "Ik vind dat de discussie eenzijdig wordt gevoerd. We hebben tekort aan luchtvaartcapaciteit. Laten we nu niet alleen naar Lelystad kijken, maar naar alle luchthavens. Eelde en Maastricht zijn echt niet ver weg van de Randstad."



Discussie met alle luchthavens

De luchthaven heeft een brief geschreven aan de leden van de Tweede Kamer. Daarin pleit de directie voor een discussie met alle luchthavens in Nederland. Dus ook Groningen Airport Eelde en Maastricht Aachen Airport.



Samen zouden ze een oplossing kunnen bieden aan de problemen van Schiphol "Er zijn de afgelopen jaren veel discussies geweest. De oplossing is Lelystad. Dat is volgens ons niet de ideale en gedroomde oplossing. Maar als wij ons belang bepleiten in Den Haag krijgen we geen gehoor."



Bezwaar

Tegen de ontwikkeling van Lelystad Airport als vakantieluchthaven zijn veel bezwaren. Niet alleen van luchtvaartmaatschappijen, maar ook van omwonenden en natuurorganisaties. Bovendien vrezen inwoners van Overijssel, Friesland en een deel van Drenthe voor de overlast van laag overvliegende vliegtuigen.