Raad Noordenveld enthousiast over landschapsboerderij bij Norg

NORG - Als het aan de gemeenteraad van Noordenveld ligt, is het Noordsche Veld volgend jaar een natuur- en landschapsboerderij rijker. De raad keurde het bestemmingsplan vanavond goed.

Een hele opluchting voor initiatiefnemers Peter en Marianne van Wijk. Ze zijn eigenaar van theehuis De Bosrand in Norg en werkten twee jaar aan het plan om een natuur- en landschapsboerderij te beginnen op diezelfde locatie.Er moet een informatiecentrum komen, een klein koffiehuis, een doe-boerderij en zogeheten 'speelnatuur'. Marianne van Wijk: "Het moet een plek zijn waar scholen, verenigingen uit de buurt en vrijwilligers activiteiten kunnen organiseren."De twee werken samen met Staatsbosbeheer, PeerGroup en zorgboerderij Prins. Zo moet Staatsbosbeheer ook een beheerkantoor krijgen op het terrein. 'Een mooi plan', vindt een meerderheid van de raad. Wel zet een aantal partijen vraagtekens bij de verkeerssituatie die straks ontstaat.De initiatiefnemers verwachten jaarlijks 25.000 bezoekers te ontvangen. "Die reuring is goed voor Drenthe", zegt Robbert Meijer (VVD). "Maar is er wel genoeg parkeerruimte?" Vraagt Hendrik Smeenge (Gemeentebelangen) zich af. Wethouder Reint-Jan Auwema (Gemeentebelangen) maakt zich niet ongerust: "Bij grote evenementen is er een terrein waar zes keer in het jaar meer auto's geparkeerd kunnen worden."In totaal moet de natuur- en landschapsboerderij 870.000 euro kosten. De gemeente Noordenveld draagt 25.000 euro subsidie bij en ook de provincie Drenthe, Regio Groningen-Assen (RGA), Staatsbosbeheer en mogelijk de gemeente Tynaarlo leveren een financiële bijdrage.Peter en Marianne van Wijk hopen in het voorjaar van 2018 alle vergunningen rond te hebben en te kunnen beginnen met bouwen. Eind 2018 hopen ze dat de natuur- en landschapsboerderij af is.