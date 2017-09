'Puin in landschapswal Eext gaat geen problemen geven'

EEXT - Het puin dat gebruikt wordt in de nieuwe landschapswal langs de N33 tussen Eext en Gieten, gaat echt geen problemen opleveren. Dat heeft opdrachtgever Marc Hesp van Landgoed Heidehof tegen boze omwonenden gezegd.

De omwonenden van de nieuwe landschapswal werden gisteravond bijgepraat over de voortgang van de aanleg van de wal. De aanleg zorgde eerder bij hen voor onrust. Ze maakten zich zorgen over de grond die wordt opgebracht. In de grond mag voor twintig procent aan puin zitten. Dat betekent dat er af en toe plastic, bouwhout of glas in zit."Zo'n vier omwonenden waren hier gisteravond best boos over", zegt Marc Hesp van Landgoed Heidehof, opdrachtgever van de wal. "Daar hebben we begrip voor. We hebben geprobeerd uit te leggen dat het geen problemen gaat geven. De opgebrachte grond komt niet aanraking met het grondwater en komt niet aan de oppervlakte."Eerder werden er kleine batterijen in de grond gevonden. "Daar waren we zelf ook niet blij mee en we zorgen ervoor dat dat niet meer gebeurt," reageert Hesp.De landschapswal bij Eext hoort bij een groter project om een natuurgebied aan te leggen bij het landgoed. "Wij willen graag een kleine wal om de N33 af te schermen en zo het gebied beter beschutten. We bouwen een mooie wal met bomen en grond die wordt opgebracht en grond uit het gebied zelf", zegt Hesp.De bouw van de landschapswal gaat voorspoedig. Begin volgend jaar is de wal waarschijnlijk klaar.