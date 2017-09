TT-crossbaan bijna klaar: 'Verwachten dat coureurs boven hoofdtribune uit springen'

Het circuit is er bijna klaar (foto: RTV Drenthe/Frits Emmelkamp)

MOTORCROSS - De laatste vrachtwagens brengen vandaag zand naar het TT Circuit in Assen en dan is de aanleg van de crossbaan voor de MXGP bijna klaar.

Op het circuit is een zandbaan aangelegd met zo'n 24.000 kuub zand van het naastgelegen oefenterrein. Zaterdag en zondag springen honderden coureurs over de tijdelijke bulten.



"De voorbereidingen op de MXGP dit weekend verlopen soepel", zegt Jan Keur van de Motorclub Assen en Omstreken, organisator van de crosswedstrijd. "We zijn maandag begonnen met de aanleg van het circuit en verwachten dat het morgenochtend helemaal klaar is. Vandaag beginnen we met het neerzetten van de stropakken. En dan kan zaterdag de training beginnen."



De MXGP lijkt dit jaar een nog groter spektakel te worden dan de voorgaande twee edities op het TT Circuit. Niet alleen omdat de Nederlanders uitstekend presteren in het WK volgens Keur: "De springbulten zijn dit jaar nog hoger geworden. Ik denk dat de coureurs voor het eerst boven de hoofdtribune gaan uit springen." Dat moet gebeuren op de bulten op het rechte stuk, die ruim zeven meter hoog zijn.



De organisatie hoopt dit weekend op 35.000 bezoekers. Er zijn nog volop kaarten verkrijgbaar aan de kassa.