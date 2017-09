Adam menswear is failliet

Adam menswear in Assen (foto: Google Streetview)

ASSEN - Doniger Fashion Group is failliet. Het moederbedrijf van Gaastra, McGregor en Adam menswear had maandag uitstel van betaling aangevraagd, omdat niet meer aan de lopende verplichtingen kon worden voldaan.

Adam menswear heeft een winkel in Assen en Meppel.



De winkels van de drie merken blijven voorlopig wel open. Dat gebeurt volgens de curator om de kansen op een succesvolle verkoop van de boedel en behoud van zo veel mogelijk werkgelegenheid te vergroten. Ook de webshops blijven vooralsnog in de lucht.



Bij Doniger, dat vorig jaar ontstond als doorstart van McGregor, zijn in totaal 600 voltijdsbanen, waarvan ongeveer de helft in Nederland. McGregor ging vorig jaar failliet als gevolg van een schuldenlast van tientallen miljoenen euro's. Het bedrijf maakte een doorstart in afgeslankte vorm onder de voormalige eigenaars.