Stelling: Ik wil een minister van Landbouw

ASSEN - Het nieuwe kabinet, waar nog steeds over onderhandeld wordt, lijkt zestien ministers te gaan krijgen. Dat zijn er drie meer dan in het huidige kabinet.

Grote kans bestaat dat er een minister van Klimaatzaken komt. Ook wordt er gesproken over een minister van Landbouw en Voedsel en een minister voor Immigratie en Integratie, schrijft de Telegraaf Daarmee lijkt het ministerie van Landbouw na zeven jaar weer terug te keren. Sinds 2010 valt landbouw namelijk onder het ministerie van Economische Zaken.