Alles over de Drentse natuur vanaf nu op roeg.tv

DROUWEN - Vanaf vandaag vind je alles over de natuur in Drenthe op de gloednieuwe website van ROEG! Bij het Boomkroonpad in Drouwen wordt het nieuwe project officieel gepresenteerd.

Voor de website van ROEG! (www.roeg.tv) werkt RTV Drenthe samen met de provincie Drenthe, Staatsbosbeheer, het Drentse Landschap, IVN, Natuurmonumenten, Landschapsbeheer Drenthe en de Natuur en Milieu Federatie Drenthe.Een overzicht van wat je op de nieuwe website kunt verwachten:Het laatste nieuws over de schitterende Drentse natuur en alles wat erbij hoort. Keert de otter terug in een natuurgebied, zit er blauwalg in een recreatieplas of duikt de tijgermug weer op? Dan lees je dat het eerst op de nieuwspagina van ROEG!Voor deze pagina hebben we jouw hulp nodig. Heb jij foto's, filmpjes, blogs, een vraag of iets anders van of over de Drentse natuur? Stuur het dan naar ROEG! Ook vind je hier prijsvragen, verhalen van onze redacteuren en exclusieve beelden achter de schermen van de televisie-uitzending.De boswachters zijn onmisbaar bij het maken van ROEG! Op deze pagina vind je onder meer video's uit de uitzendingen, foto's en verhalen van en over jouw favoriete boswachter.Zin om een dagje iets leuks te doen in de Drentse natuur, maar geen inspiratie? In de ROEG!-agenda verzamelen we de leukste natuuruitjes van onze provincie. Ook zetten we elk weekend een paar uitstapjes op een rij.Hier verschijnt iedere week de televisie-uitzending van ROEG! nadat deze op tv is geweest. Ook eerdere uitzendingen kun je op de website van ROEG! terugkijken.