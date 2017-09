Meer geld voor Vierkant voor Werk: ‘Bedrijven willen flink investeren’

Arends wil nu al extra geld inzetten om meer mensen aan het werk te krijgen (foto: Pixabay)

EMMEN - De gemeenten Emmen, Coevorden en Hoogeveen willen dit jaar extra geld steken in Vierkant voor Werk. Het is de bedoeling om vier miljoen uit de pot van 2019 nu al in te zetten. “Anders moeten we aanvragers teleurstellen en dat willen we niet."

Geschreven door Steven Stegen

De gemeenteraden moeten nog instemmen met het naar voren halen van het geld, maar wethouder Bouke Arends van de gemeente Emmen verwacht daarbij geen problemen. “Vierkant voor Werk is een succes en dat mogen we ook wel eens benadrukken. De belangstelling voor de bedrijvenregeling is zo groot dat binnen twee dagen het geld al op was. Door de jaarschijf 2019 nu in te zetten kunnen we alle aanvragen, als ze worden goedgekeurd, honoreren.”



Impuls

Vierkant voor Werk is een project van vier gemeenten (ook Hardenberg, maar die mag niet meedoen aan de bedrijvenregeling), de provincie en het ministerie van Economische Zaken. Het werd in 2014 gepresenteerd, met als doel om de economie een impuls te geven. De bedrijvenregeling is daarbij een belangrijk instrument. Bedrijven kunnen dan subsidie krijgen als ze investeren.



400 banen

Arends stelt vast dat de economie aantrekt en bedrijven weer willen investeren. “En flink ook. Als de aanvragen die er nu liggen worden goedgekeurd praten we over een totale gezamenlijke investering van 70 miljoen. Dan praten we over zeker 400 arbeidsplaatsen. Bij de aanvragen zitten ook veel bedrijven die actief zijn in de maakindustrie.”