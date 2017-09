Emmen vervangt 60 kilometer riool, maar geen kostenstijging voor de burger

Begin vorig jaar werden in Emmen grote rioolbuizen geplaatst (archieffoto: Ineke Kemper/RTV Drenthe)

EMMEN - Inwoners van de gemeente Emmen zijn tot 2020 niet meer geld kwijt aan rioolrecht. Toch staat de gemeente voor een flinke opgave, want de komende vijf jaar moet zo’n zestig kilometer aan riool vervangen worden.

Geschreven door Steven Stegen

Het bevriezen van het tarief is een afspraak uit het coalitie-akkoord, maar na 2020 verwacht de gemeente een jaarlijkse stijging van twee procent. “Onze inwoners betalen relatief weinig. Gemiddeld in Nederland is het 193 euro per jaar, bij ons 186”, vertelt wethouder René van der Weide.



De wethouder zegt dat er de komende jaren flink wat moet gebeuren aan het rioolstelsel. “Veel riolen zijn aangelegd in de jaren zestig en zijn inmiddels aan vervanging toe.” Normaal gesproken zou nu zo’n negentig kilometer vervangen moeten worden. “Voorheen werd alles na een bepaalde leeftijd vervangen. Dat doen we tegenwoordig niet meer. We doen inspecties en vervangen alleen als dat echt nodig is, of als we het slim met andere werkzaamheden kunnen combineren”, aldus Van der Weide.



Meer regen

Emmen heeft in totaal 1280 kilometer aan riool. Het stelsel krijgt steeds meer regen te verduren, omdat er vaker hoosbuien zijn. Tegelijk wordt de opvang van regenwater ook steeds vaker afgekoppeld. De komende jaren wil de gemeente aan de slag met het riool in onder andere de wijk Angelslo en in Zandpol en Klazienaveen.