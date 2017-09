Amsterdammer aangehouden met wiet in de auto in De Wijk

De man had wiet in de auto liggen (foto: pixabay.com)

DE WIJK - Een 29-jarige man uit Amsterdam is afgelopen nacht in De Wijk aangehouden voor het rijden onder invloed van drugs.

De man werd bij de A28 op een parkeerplaats gecontroleerd. In de auto hing een sterke wietlucht. Er werden hennepzakjes, telefoons en een vouwmes gevonden. De spullen zijn in beslag genomen en de Amsterdammer is meegenomen naar het bureau.