Emmen geeft ruimte aan zonneparken als bewoners kunnen profiteren

Zonneparken doen het goed (foto: archief RTV Drenthe/Jeroen Kelderman)

EMMEN - Grootschalige zonneparken beginnen in Emmen goed van de grond te komen. Drie grote projecten zijn goed voor 65 hectare. Maar Emmen wil ook kleinere plannen toestaan. Voorwaarde is dan wel dat omwonenden er ook van kunnen profiteren.

Wethouder René van der Weide zegt tevreden te zijn over de stand van zaken in zijn gemeente. “Op dit moment zijn in het Rundedal twee projecten gehonoreerd en ook het grootste plan in onze gemeente, Oranjepoort, loopt voortvarend. Deze drie projecten zijn vergund en hebben de benodigde subsidie gekregen. Daarmee praten we over 65 hectare en een vermogen van ruim 50 megawatt.”



Draagvlak

De gemeente vindt dat kleinere zonneparken, bijvoorbeeld aan de rand van dorpen, ook moeten kunnen. “Maar dan moet er wel draagvlak zijn en omwonenden moeten ervan kunnen profiteren. Dat wordt voor ons een eis om toestemming te geven. We bekijken elke aanvraag apart, het is maatwerk," aldus Van der Weide.



Van der Weide denkt bijvoorbeeld aan korting op energiekosten voor mensen die in de buurt van zo’n zonnepark wonen. Emmen gaat een servicepunt opzetten, waar omwonenden en initiatiefnemers hulp kunnen krijgen