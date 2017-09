Gewonden bij uitslaande brand in Nieuw-Buinen

NIEUW-BUINEN - Aan de Industrieweg in Nieuw-Buinen woedt op dit moment een uitslaande brand. Daarbij zijn twee personen gewond geraakt.

De brand is ontstaan in de spuiterij van een interieurmaker. Er is op dit moment niemand meer in het gebouw. De gewonden worden behandeld aan hun verwondingen.De politie heeft de Industrieweg tussen de Glaslaan en de Cereskade afgesloten vanwege de brand.