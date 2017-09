Djammen met Erwin Java: 'Het zijn twaalf nootjes, maar ze kunnen altijd weer anders'

ASSEN - Gitarist Erwin Java is vanavond te gast in de eerste aflevering van het nieuwe RTV Drenthe-programma Djammen.

Djammen wordt iedere donderdag uitgezonden om 17.16 uur. Het programma wordt om 17.46 en 18.34 herhaald. Vanaf 19.16 uur wordt Djammen elk uur herhaald.

Java is onder meer bekend van Cuby + Blizzards, maar hij begon als 13-jarig jongetje niet met de blues. "Ik had twee vrienden met een gitaar. Een van hen vond een plaat van Led Zeppelin te gek. Daar stondop. Niemand kon nog iets, maar daar begonnen we mee."Toen het de vrienden van Java niet lukte, pakte hij zelf de gitaar op. "Op een gegeven moment zat ik wat te proberen en had ik gewoon die noten. Zo is het voor mij begonnen in 1969 of zo."En Java is nog lang niet klaar met muziek. "Als je gezond blijft, kun je het tot je dood doen. En dan ben je eigenlijk nog niet klaar. Het zijn maar twaalf nootjes, maar ze kunnen altijd weer anders."