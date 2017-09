Drentse militairen trainen Peshmerga in Irak: De strijd is ver weg, maar komt via de verhalen soms erg dichtbij

KIRKUK/ASSEN - Het Koerdische trainingscentrum Manila ligt voor je gevoel in de 'middle of nowhere' tussen de Noord-Iraakse steden Kirkuk en Sulaymaniyah.

Als de oefeningen afgelopen zijn overheerst de stilte. Aan niets kun je merken dat het zo’n 30 kilometer verderop oorlog is. Een groep Nederlandse trainers uit Assen leidt hier de Peshmerga op, samen met militairen uit onder andere Finland.De Koerdische strijders hier komen soms direct van het front en gaan daar ook weer naartoe na de opleiding. De Nederlandse militairen blijven hier, maar horen van de Koerden wat zich verderop afspeelt.“Een aantal weken geleden hadden we hier een cursist wiens familie slachtoffer is geworden van Islamitische Staat (IS). Zijn oom, een neef, de vrouw van zijn neef en hun zoontje zijn om het leven gebracht dan wel ontvoerd”, vertelt luitenant Guido uit Groningen. Hij heeft de leiding over de Nederlanders op het trainingscentrum.“De verdwijning van zijn familie is bij hem thuis gebeurd en dat is hier twee uur rijden vandaan. Op zich nog best een eind weg, maar dan komt het persoonlijk wel dichtbij”, aldus Guido.Op het programma staan vandaag allerlei lessen in het lopen van patrouilles en het verzorgen van gewonde kameraden. Een van de trainers vraagt de cursisten met waterflesjes uit te beelden wat de groep moet doen als ze worden aangevallen. De oefening wordt daarna in de praktijk gebracht.De Peshmerga zijn blij met de lessen van de internationale coalitie en de Drentse militairen. “We hebben hier veel te leren. De medische lessen hebben het meeste nut. In het verleden hebben we veel mensen verloren, omdat we niet wisten hoe we hun leven konden redden. Nu weten we dat wel", zegt Sherzad Tamar Abdulrahman, een van de Koerdische commandanten.De Drentse militairen, maar ook de cursisten drinken tijdens de trainingen veel water en zoeken de schaduw op wanneer dat kan. De temperatuur loopt in de middag op tot ruim boven de veertig graden, toch zie je niemand in t-shirt of korte broek. Iedereen heeft een uniform aan met lange mouwen. "Hier zitten allerlei vervelende beesten waarvan je liever niet hebt dat ze je bijten, zoals slangen, spinnen en schorpioenen", zegt soldaat Koen.Nu het einde van de missie in zicht komt, verlangen de meeste militairen naar huis. De mannen en vrouwen van het bataljon uit Assen zijn al zo’n vier maanden in Irak. "Je merkt dat je na twee, drie maanden het klappen van de zweep kent. Je wordt niet meer verrast en langzaam maar zeker wordt je werk vanzelfsprekend. Dat is goed, maar het betekent ook dat we toe zijn aan een nieuwe uitdaging“, aldus Guido.De militairen op het trainingskamp hebben allemaal het gevoel dat ze nuttig werk hebben gedaan. "Vooral op medisch en schiet-technisch gebied hebben ze er heel veel aan, denk ik”, zegt korporaal Bas. “De meesten kennen hun wapen al twintig jaar, maar leren nu pas hoe ze het goed kunnen gebruiken.“De Koerdische strijders die door de mannen uit Assen zijn opgeleid, zijn soms betrokken bij gevechten in de frontlinie of net daarachter. De Nederlanders krijgen dan verhalen te horen over de gebeurtenissen. “Op zich is dat wel bevredigend, want dan zie je wat onze trainingen doen voor mannen die daadwerkelijk het gevecht met IS voeren”, aldus Guido.Trainingscentrum Manila ligt op zo’n 200 kilometer afstand van het hoofdkwartier in Erbil. De trainers slapen daarom ook op het kamp, net als de trainers in het noordelijke opleidingscentrum in Atrush. “We hebben het hier niet slecht maar het is anders dan thuis”, zegt soldaat Koen. “We liggen hier met vier man op een kamer, terwijl je in Nederland lekker in je eentje ligt. Het eten is ook anders dus dat is ook wennen. Helaas geen stamppot boerenkool.”