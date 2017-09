Zonder Sandra kan niemand op het kamp naar de winkel

ERBIL/ASSEN - Defensie staat over het algemeen bekend als een mannenbolwerk, maar op het Nederlandse gedeelte van Kamp Stephan in Irak is een vrouw misschien wel de belangrijkste persoon.

Verslaggever Jeroen Kelderman van RTV Drenthe was vorige week te gast bij de Drentse militairen in Irak en doet daar deze week verslag van.

Dagboek uit Irak: vliegen naar dor en droog Erbil

Dagboek uit Irak: altijd op je hoede zijn

Dagboek uit Irak: bam, bam, bam, oefenen met knalpatronen

Sergeant Sandra uit Drenthe gaat namelijk over het geld van de Nederlandse militairen op uitzending in Irak. "Mensen kunnen bij mij geld opnemen, dat vervolgens wordt ingehouden op hun salaris." Kamp Stephan heeft namelijk geen geldautomaat, maar wel verschillende kleine winkeltjes: een Duitse en een Amerikaanse.Het aanbod is redelijk beperkt, maar je kunt er terecht voor sigaretten, snacks en verzorgingsproducten. De Amerikaanse winkel verkoopt ook t-shirts en heeft een ruimer aanbod aan huishoudelijke artikelen.Het leger is een mannenwereld, maar dat is voor Sandra, moeder van twee kinderen, niet erg. De missie om Koerdische en Iraakse militairen op te leiden duurt nu een maand of vier en loopt bijna op zijn einde.Op het kamp lopen mensen van allerlei nationaliteiten rond, maar het zijn vooral mannen. "Als vrouw word je meer nagekeken en krijg je meer aandacht, maar het doet me niet zoveel. Die kerels zijn naast man ook militair en blijven zich professioneel gedragen."De sergeant zorgt niet alleen voor het geld van de Nederlandse militairen, maar ook voor vliegtickets van militairen die Irak in- en uitreizen. Sandra is lang niet op missie geweest en wilde nu per se mee: "Mensen houden er toch rekening mee dat je moeder bent, maar ik wil geen uitzonderingspositie."Op de kazerne in Assen heeft Sandra een administratieve functie op het gebied van personeelsadministratie, de rol die ze in Irak heeft is dus anders. "Ik houd van het contact met de mensen, dat maakt het leuk. Ik denk dat mensen soms bewust minder geld opnemen dan ze nodig hebben, zodat ze nog een keer langs kunnen komen om gewoon een praatje te maken."De vrouwen op Kamp Stephan hebben aparte doucheruimtes en aparte slaapkamers. Sandra deelt haar kamer met Loes van de Koninklijke Marechaussee en dat is volgens de dames best gezellig. "Het is geven en nemen", aldus Loes. "Thuis kies je zelf je partner uit, maar op missie krijg je een kamergenoot toegewezen."De dames kunnen het goed met elkaar vinden en toen Sandra voor haar werk een paar dagen naar Bagdad was, vond Loes het ‘best wel stil’ op haar kamer. "Ik ga Loes na de missie zeker missen, maar dat zeg ik nu. Ik weet ook, als je eenmaal weer in je normale ritme van thuis zit, dat het allemaal toch weer anders is."Lees hier meer over de verhalen van verslaggever Jeroen Kelderman: