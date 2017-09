CDA Assen wil cameratoezicht voor veiliger binnenstad

ASSEN - Wel of geen camera's in de binnenstad van Assen? CDA Assen wil van het College van Burgemeesters en Wethouders weten of de grens van de overlast nu is bereikt en of er cameratoezicht komt.

De discussie is niet nieuw, maar laait nu weer op na meldingen van overlast in de Rolderstraat. Zo speelt privacy een rol, maar er zijn meer factoren. "Op zich een groot goed. Aan de andere kant zijn er veel meer argumenten dan privacy. Veiligheid is daar één van. En als we een laag dieper gaan, dan gaat het ook om wie het betaalt", zegt CDA-fractievoorzitter Eddy de Jonge.Twee dagen geleden beantwoordde het college vragen van de Stadspartij PLOP, ook over cameratoezicht in het centrum.Toen merkte het college op dat het niet bekend is of met cameratoezicht vandalisme voorkomen kan worden. Onzin zegt De Korte. "Het is een goed instrument. Ik kan voorbeelden noemen waar camerabeelden hebben bijgedragen aan de arrestatie van van de dader. En het gaat om veiligheid en een gevoel van veiligheid."Ook geeft het college aan dat winkeliers zelf camera's hebben en dat de politie daar gebruik van maakt. CDA Assen wil cameratoezicht georganiseerd door de overheid. Dit omdat het niet altijd duidelijk is van wie de camera's zijn en wat er met de beelden gedaan mag worden.Eddy de Korte: "We moeten ophouden met de politie die de veiligheid moet bewaken niet de instrumenten te bieden waar ze om vragen."