De jetset van Drenthe bouwde het woonhuis dwars

De monumentale boerderij Brinkstraat 1 in Norg (foto: Historische vereniging NOrg)

NORG - Uit onderzoek van de historische vereniging Norg blijkt dat de monumentale boerderij Brinkstraat 1 in Norg in 1841 rigoureus is ingekort om ruimte te maken voor een nieuw woonhuis.

Het onderzoek werd gedaan in verband met de aanstaande open monumentendagen 9 en 10 oktober. De boerderij is dan voor het eerst open voor het publiek.



Dwars op de schuur

In 1841 zette de nieuwe eigenaar van het pand, Egbert Peelinck, radicaal het mes in het gebouw. Het woonhuis, dat één geheel vormde met de schuur, werd afgebroken.

Geheel volgens de toen heersende trend onder de Drentse welgestelde families werd het nieuwe woonhuis dwars op de schuur gebouwd.



Egbert hoefde toen niet meer onder te doen voor zijn tweelingbroer Hendrik, die in het statige pand vooraan de weg woonde, natuurlijk ook met een dwars gebouwd woonhuis.

Dergelijke huizen werden door families van aanzien op vele plekken in Drenthe gebouwd; een bijna identiek pand, "de Spijker", staat bijvoorbeeld in Roden aan de Spijkerzoom 4.



Drenthe Toen

Meer wetenswaardigheden over de Brinkstraat 1 in Norg hoort u in 'Drenthe toen', het radioprogramma van onze omroep over de geschiedenis van Drenthe, op zondag 10 september tussen 14.00 en 15.00 uur.