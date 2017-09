Opnieuw podiumplaats voor Patrick van der Duin in Olympia's Tour

Fabio Jakobsen wint in Vledder (foto: OlympiasTour)

WIELRENNEN - Na de overwinning van gisteren in Assen is Patrick van der Duin (21) uit Nieuw-Roden vandaag in Vledder derde geworden in de massasprint. De derde etappe van Olympia's Tour die in Uffelte van start ging werd gewonnen door Fabio Jakobsen van het SEG Racing Team

Geschreven door Karin Mulder







Ide Schelling en Nicholas Dlamini gaven de derde etappe van Olympia's Tour in Drenthe kleur. Het duo ontsnapte uit het peloton en bleef weg tot de laatste plaatselijke omloop van 11 kilometer rond Vledder. De wedstrijd eindigde in een massasprint.



Peloton verlaat Drenthe

