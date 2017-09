Muzieklijst Harry's Blues zondag 10 september 2017

Afgelopen zomer trokken de mannen van de Drentse bluesband GG and the Cruisers naar Amerika om in de Sun-studio in Memphis een album op te nemen. En daar stonden ze dan, op dezelfde studiovloer waar Elvis Presley, Howlin’ Wolf, Johnny Cash en B.B. King wereldberoemde nummers opnamen. Het project begon in 2016 toen Drenthe Bluesprovincie was. Met steun van allerlei sponsoren, particulieren en de Provincie Drenthe werd het project gefinancierd en kon het creatieve bluesavontuur uitgevoerd worden. Uiteindelijk werden er tien nummers op een cd gezet die de titel Suitcase meekreeg omdat in Chicago een koffer op de hotelkamer bleef staan. Drentse blues met Amerikaanse roots. Daarom werd bij het Delta Blues Museum in Clarksdale, Mississippi als eerbetoon aan Harry Muskee een steen in de bluesalley gelegd.