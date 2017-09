Verdeeldheid in de Rolderstraat: is het wel zo’n chaos?

Rolderstraat in Assen (Foto: RTV Drenthe/Jasmijn Wijnbergen)

ASSEN - Voor de bewoners van het Citadel in Assen is de maat vol. Ze zijn de overlast in de Rolderstraat zat. De bewonersvereniging verstuurt vandaag een brief naar de gemeente Assen. Ze wil de gemeente wakker schudden. Wat er in de brief staat, wil de vereniging nog niet zeggen.

Geschreven door Jasmijn Wijnbergen

Wel zegt de vereniging dat met de overlast onder andere de hardrijders in de straat en de kapotte roltrappen van het complex worden bedoeld. Hangjongeren zouden de straat terroriseren, maar niet iedereen heeft last van de groep jongeren.



Verdeeldheid

Een aantal ondernemers zegt inderdaad overlast te ondervinden van de hangjongeren in de straat. De Maaskoopbende – zoals de jongeren ook wel genoemd worden- hangt urenlang rond op dezelfde plek en zorgt er daardoor voor dat de klanten de winkels in deze straat mijden.



“Je zit hier nu al ruim een half uur en nog niemand is binnen geweest. Op straat is het ook rustig, er loopt bijna niemand voor de winkel langs. En dat op een donderdagmiddag”, zegt een ondernemer gefrustreerd. “De politie moet de bende aanpakken. Ze verhandelen openlijk drugs en komen er mee weg, maar als ik vijf minuten mijn auto voor de zaak zet dan heb ik een bekeuring te pakken.”



Andere ondernemers vertellen dat de hangjongeren klanten naroepen en op andere manieren lastigvallen. De klanten blijven volgens hen weg, de winkels zijn vrijwel leeg. Ook deze ondernemers wensen anoniem te blijven, ze willen geen slapende honden wakker maken. De frustratie is duidelijk merkbaar.



Niet anders dan elders in de stad

Maar er klinken ook andere geluiden in de Rolderstraat. “Ik kan mij inderdaad voorstellen dat als er een groep jongeren van Marokkaanse afkomst in de straat hangt, dat sommige mensen, vrouwen wellicht, zich niet prettig voelen. "Maar ikzelf”, zegt de vrouwelijke ondernemer “heb geen last van hen. Ik heb meer last van de auto’s die hier veel te hard rijden.”



Het zijn de risico’s van in de stad wonen, meent ze. “De Rolderstraat komt inderdaad vaak negatief in het nieuws. Klanten van mij durven hier soms niet te komen. Zodra ze hier wel om de hoek komen, merken ze dat het helemaal niet anders is dan elders in de stad.”



Een andere winkeleigenaar deelt die mening. Hij baalt dat de straat zo vaak negatief in het nieuws komt. “Juist nu gaat het weer goed. De kapper is de straat uit en er zijn weer een aantal nieuwe winkels bijgekomen”, vertelt hij.



Taak van de gemeente

Zowel de wijkagent als jeugdzorg heeft contact met de bewonersvereniging om de overlast tegen te gaan. De bewonersvereniging zegt dat ze niet meer kunnen doen. Volgens hen is het nu aan de gemeente om stappen te ondernemen tegen de mensen die overlast veroorzaken.



* De geïnterviewden willen anoniem blijven. De namen zijn wel bij de redactie bekend.