Dit weekend in de Drentse natuur: 9 en 10 september

Dit weekend: soorten tellen, spinnen zoeken en monumenten kijken (foto: pixabay.com)

ASSEN - Ieder weekend barst het in de provincie van de activiteiten in de natuur. Een overzicht van in het oog springende activiteiten van aankomende zaterdag en zondag.

Monumentenweekend

De nationale parken en natuurgebieden van Drenthe staan komend weekend in het teken van Nationale Monumentendag. Verschillende Rijksmonumenten openen al dan niet exclusief hun deuren voor het publiek en de gidsen van Natuurmonumenten houden excursies in de natuur.



Nationale Spinnentelling

Op zaterdag en zondag kunnen spinnenliefhebbers hun hart ophalen. Voor de vijfde maal organiseert de Jaarrond Tuintelling de Nationale Spinnentelling. Iedereen mag meedoen door in zijn of haar huis en tuin op zoek te gaan naar de achtpotige kruipers en de soorten te noteren. Wie mee wil doen kan zich aanmelden op www.tuintelling.nl



1000-soortendag

Soortenkenners opgelet: zaterdag organiseert het IVN in Drenthe op verschillende plekken in Assen een 1000-soortendag. Doel van de dag: duizend verschillende soorten planten, insecten, vogels, paddenstoelen of andere creaties van de natuur noteren.