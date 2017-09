De zomer in foto's

Foto: Emmy Bremer

De herfst is nog niet officieel begonnen, maar als je nu naar buiten kijkt, lijkt de zomer ver achter ons te liggen. We blikken nog even terug op de zomer met jullie foto's die we hebben geplaatst op Instagram.





















Heb je ook een mooie natuurfoto gemaakt en wil je hem met ons delen? Stuur hem naar roeg@rtvdrenthe.nl of gebruik op plaats hem op Instagram en gebruik #mooidrenthe.