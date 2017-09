Meer onderzoek naar poging tot doodslag op agenten in Rolde

ASSEN/ROLDE – De rechtbank in Assen wil dat er meer onderzoek wordt gedaan naar hoe een 18-jarige Arnhemmer eind mei in Rolde een politieauto aanreed. Twee agenten konden daarbij net op tijd aan de kant springen.

Het Openbaar Ministerie verdenkt de jonge verdachte van poging tot doodslag op de agenten. Hij verscheen donderdag tijdens een regiezitting voor de Asser rechtbankDe agenten wilden hem in de nacht van 31 mei aan de Grolloërstraat in Rolde aanhouden, omdat hij in een gestolen BMW reed. Ze zetten hun auto pal achter de BMW om hem te blokkeren. Toen een van de agenten zijn bijrijdersportier opentrok en naar eigen zeggen ‘Politie, politie! Stop!’ riep, reed de Arnhemmer keihard achteruit. De agent kon net op tijd wegspringen. Zijn collega dook razendsnel terug de dienstauto in.Volgens advocaat Romando Neijndorff is absoluut geen sprake van poging tot doodslag. “Mijn cliënt hoorde de agent ook roepen ‘Stop of ik schiet!’ Daar schrok hij zo van dat hij wilde wegrijden. Omdat hij geen automaat gewend is, zette hij de BMW per ongeluk in de achteruit. Uiteindelijk was de schade minimaal en hadden de agenten geen schrammetje.”Na de botsing trokken de agenten hun wapens en schoten in totaal acht keer op de BMW. “Excessief geweld”, oordeelt Neijndorff. Desondanks ging de Arnhemmer er met hoge snelheid via de N33 vandoor. Met de politie op de hielen behaalde hij snelheden tot 220 kilometer per uur in Appingedam belandde hij in een sloot en werd hij aangehouden.In zijn auto lagen spullen die worden gebruikt bij een plofkraak. De politie vond onder meer gasflessen, een ontstekingsmechanisme, regenpakken en bivakmutsen. De Arnhemmer wordt dan ook verdacht van het voorbereiden ervan. Volgens zijn advocaat vervoerde hij de spullen alleen. Voor wie hij dat deed, daar wil zijn cliënt niets over zeggen. Hij is bang voor de gevolgen voor zijn familie en voor hemzelf, als hij vrijkomt.Meer technisch onderzoek naar de botsing is volgens Neijndorff nodig om te bepalen hoe hard de klap was en hoe groot het risico op de dood van de politieagenten was. Hij wil dat laten doen door een onafhankelijke deskundige van onderzoeksinstituut TNO.De rechtbank gaf daar toestemming voor. Dat gaf ze ook voor het verhoren van beide agenten bij de rechter-commissaris. De Rijksrecherche heeft al onderzoek gedaan vanwege het schietincident, maar Neijndorff wil ze ook zelf nog vragen stellen.Ondertussen blijft zijn cliënt, die nog nooit met de politie in aanraking is geweest, drie maanden langer vastzitten. In die tijd wordt hij ook geestelijk onderzocht. Dat is belangrijk volgens de rechtbank, “want dat zo’n jonge jongen zonder strafblad voor zulke ernstige feiten in beeld komt, is niet normaal”, aldus de voorzitter.