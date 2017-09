FC Emmen begint met Michiel Hemmen

VOETBAL - FC Emmen start morgen in de thuiswedstrijd tegen Fortuna Sittard met twee wijzigingen in de basisopstelling ten opzichte van vorige week in Dordrecht. Tim Siekman is geblesseerd en wordt vervangen door Nick Bakker terwijl Michiel Hemmen de voorkeur krijgt in de spits.

De keuze voor Hemmen gaat ten koste van middenvelder Michael Chacon omdat Alexander Bannink een linie zakt."Michiel liet afgelopen dinsdag in het duel met Jong Emmen tegen Jong Cambuur zien dat hij zeker een uur voluit kan spelen en hij is een echte spits. Na het wegvallen van Mario Bilate hebben we toch wat noodverbanden moeten leggen omdat Michiel en Anco Jansen nog niet fit genoeg waren. Nu hebben we keuze en kunnen we ook Alexander Bannink weer in zijn kracht laten spelen als aanvallende middenvelder", aldus Dick Lukkien die met zijn ploeg de nog ongeslagen status (één zege en twee gelijke spelen) wil vasthouden.(de opstelling van FC Emmen)Tegenstander Fortuna Sittard, de afgelopen jaren bepaald geen hoogvlieger in de Jupiler League (met een 19e, 17e en 16e plaats in de eindrangschikking), is het seizoen prima gestart met 6 punten uit drie duels. "Ze hebben dankzij hun nieuwe Turkse investeerder meer spelers kunnen halen, vooral uit het buitenland. Dat zijn jonge, maar prima versterkingen zo is tot nu toe gebleken." Hoewel die jonge spelers onbevangen spelen verwacht Lukkien niet dat ze in Emmen vol de aanval zullen zoeken. "Ik denk dat ze met een verdedigend blok spelen van vier, met daar twee controleurs voor en dan vier speler die met individuele acties en snelheid voor gevaar moeten zorgen." Stefan Ashkovski is met drie treffers ook nog eens één van de topscorers in de Jupiler League.De meest opvallende speler in de selectie van Fortuna-trainer Sunday Oliseh is de de pas 17-jarige verdediger Perr Schuurs, die vorig seizoen al een basisplaats afdwong in de hoofdmacht en inmiddels ook al aanvoerder is. Lukkien: "Dat is heel knap natuurlijk. Ik moet ook zeggen dat hij heel betrouwbaar en volwassen overkomt." Voormalig Ajax-trainer Henk ten Cate had onlangs ook al lovende woorden over Schuurs: "Ik wist niet wat ik zag. Hij had alles. Het overzicht, de bal kort bij hem, zijn pass... Ongekend. En dat terwijl hij pas zeventien is."FC Emmen - Fortuna Sittard is live te volgen op Radio Drenthe en via de liveblog op www.rtvdrenthe.nl. De uitzending begint, net als de wedstrijd, om 20.00 uur.(Niels Dijkhuizen blikt met Dick Lukkien vooruit op het duel van morgen)